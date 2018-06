Notturni a Palazzo Trotti e in Villa Sottocasa a Vimercate

Dopo il successo dei Notturni in Villa Reale a Monza, il fascino orientale delle Mille e Una Notte è pronto a conquistare anche Vimercate.

L'appuntamento è in programma nel comune brianzolo nell'ambito del festival Suoni Mobili organizzato da Musicamorfosi per sabato 30 giugno: un viaggio tra Sorrento e l’India dei Marahjà e dei Baul, tra menestrelli erranti. Canti mistici, canzoni indo napoletane, suoni elettronici, dj set e fantasie surreali, un vero trip psichedelico da mille e una notte. E una silent disco per ballare a ritmo di musica immersi nel silenzio delle cuffie.

Ingresso libero con donazione suggerita di €2

Il programma

h 20.00 Apertura Aperitivi, street food indiano e la Play per giocare (0-12 anni)

h.20.00>21.00 YOGA BEAT (una pratica yoga, musicale)

Obliquido Silvia Paonessa yoga | Domenico Toscanini piano

h 21.00>21.30 MASTOYO (tra l’Africa e le Indie)

Obliquido Donat Munzila voce | Domenico Toscanini piano

dalle h 21.30

PASQUALINO MARAJA’ (tra Sorrento e il Rahjastan)

Fabio Marconi chitarre | Camilla Barbarito voce

FAR EAST TRIP (tra Estremo Oriente e jazz)

Giovanni Falzone Far East Band

SANDOKAN REMIXED (tra Mompracem e Labuan)

Stefano Greco dj set e live electronics |Gennaro Scarpato percussioni

BAUL MEETS SAZ (menestrelli tra India e Turchia)

Emre Gültekin voce e saz |Malabika Brahma voce|Sanjay Khyapa dubki dotara

SILENT DISCO (tra ballare e mille storie da ascoltare)

CH1: Oriental Dance | CH2: Le mille e una notte #2