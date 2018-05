Notturni al Roseto della Villa Reale di Monza

Musica, performance e danza al calar del sole, tra le rose ai piedi della Villa Reale. Torna a Monza l'appuntamento con i Notturni al Roseto della Reggia, in programma venerdì 25 e sabato 26 maggio 2018.

Le due serate, organizzate da Musicamorfosi nell'ambito del calendario degli appuntamenti della rassegna Monza Visionaria, celebreranno atmosfere e note orientali, ispirandosi a Le Mille e Una Notte.

"Un rumoroso corteo di gonne svolazzanti, tamburi, ottoni e turbanti in un viaggio salgariano tra le meraviglie dell’estremo Oriente e la psichedelia d’Occidente, tra Pepperland, la mitica città del Sgt. Pepper dei Beatles (quella di Yellow Submarine) e Blue Pepper di Duke Ellington, eco ethno jazz di un viaggio in estremo Oriente che valse al Duca il Grammy per il jazz nel 1968. Tra le performance indo-gitane della Jaipur Maharaja Brass Band in movimento con tanto di fachiro e danzatrice, tra Sandokan e i Beatles, un viaggio conturbante come un’avventura da mille e una notte" spiegano gli organizzatori sul sito.

Informazioni e costi

Lo spettacolo a partire dalle 21.30 si terrà all'interno del Roseto Niso Fumagalli presso la Villa Reale di Monza, in viale Brianza. In caso di maltempo spettacolo assicurato presso la Sala Convegni, la Cappella Reale e altre sale della Villa. Costi: ingresso € 5 in prevendita | €7 alla porta | €2 under 12. Qui le info sui biglietti e le prevendite.