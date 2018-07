Fiumi di birra e specialità bavaresi: torna l'Oktberfest in Brianza

Cucina bavarese, specilità tipiche e gli immancabili boccali di birra. Torna anche quest'anno l'appuntamento estivo più atteso della Brianza.

Da giovedi' 23 agosto a domenica 2 settembre a Seregno, alla Porada, è in programma l'Oktoberfest Brianza. Un'area ristoro con cucine e birreria e millecinquecento posti a sedere per accogliere tutti i visitatori che vorranno trascorrere qualche ora in comapgna degustando ottime birre e assaggiando i numerosi piatti della tradizione bavarese proposti.

Sarà presente anche un'area mercatini con bancarelle e una zona dedicata ai più piccoli con giochi e gonfiabili.