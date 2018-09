Fiumi di birra e Bratwurstel: ecco l'Oktoberfest a Muggiò

Da Martedì 25 a Domenica 30 Settembre va in scena l'Oktoberfest 2018 a Muggiò (MB): sei giorni tra gusto e divertimento, con musica dal vivo, area bimbi e molte altre sorprese, per onorare quel clima bavarese unico, nel momento in cui tutto il mondo festeggia la birra.

Oltre alle Birre Bavaresi originali - ovvero Spaten Oktoberfest, HB Oktoberfest, Konig Ludwig Spezial - vi aspetta una grande Area Food con Specialità tradizionali della cucina Tedesca dolci e salate per tutti i gusti: Salsicce Bavaresi, Bretzel, Bratwurstel, Stinco, Strudel, Torta Foresta Nera e molto altro!

Orari:

Sabato e Domenica orario continuato anche a pranzo!

- Martedì 25 Settembre: dalle 17.00 alle 01.00

- Mercoledì 26 Settembre: dalle 17.00 alle 01.00

- Giovedì 27 Settembre: dalle 17.00 alle 01.00

- Venerdì 28 Settembre: dalle 17.00 alle 01.00

- Sabato 29 Settembre: dalle 11.00 alle 01.00

- Domenica 30 Settembre: dalle 11.00 alle 23.30

Programma concerti:

Musica dal vivo tutte le sere dalle 21.00 circa!

- Martedì 25.09: MerQury Legacy - Queen Tribute

- Mercoledì 26.09: Made In Italy - 100% Musica Italiana

- Giovedì 27.09: LIGA Channel - Ligabue Tribute

- Venerdì 28.09: Fuori Tempo MAX & 883 Tribute

- Sabato 29.09: VASCO REVOLUTION - Vasco Rossi Tribute

- Domenica 30.09: I Parrucconi - 70/80/90 Revival Band