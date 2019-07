Luna park, birra e salsicce: torna l'Oktoberfest Brianza a Seregno

Torna l'appuntamento estivo con l'Oktoberfest Brianza. A Seregno dal 24 agosto all’8 settembre l'area della Porada ospiterà la festa bavarese che quest'anno, visto il successo degli anni passati, si prolungherà di cinque serate rispetto alle scorse edizioni.

Sempre gli stessi invece gli ingredienti del successo: musica, birra e specialità bavaresi. E per il divertimento di grandi e piccini nell'area verrà allestito un luna park in stile Monaco, una struttura ancora più accogliente con moltissimi posti a sedere ed un grande palco che ospiterà i numerosi spettacoli offerti dall’organizzazione e le moltissime iniziative collaterali che riempiranno il programma della manifestazione.

Salsiccia Bavarese, Bretzel, Bratwurstel, Stinco, Strudel, Torta Foresta Nera: queste alcune delle specialità che si potranno assaggiare nel menu della festa. Per l’occasione l’organizzazione ha messo in programma una serie di concerti live che spaziano nell’intero panorama musicale, partendo dal rock, attraversando la musica italiana. Molte le iniziative che oltre la musica intratterranno i presenti, come raduni di auto, raduni di moto, esibizioni di boxe, la presentazione della nuova squadra del Seregno Calcio.