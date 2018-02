Old Star Game, a Desio i campioni del basket sul campo per un triangolare benefico

Il Pala Banco Desio sabato 24 febbraio accoglierà i campioni della Pallacanestro Cantù, Olimpia Milano e Pallacanestro Varese per una serata che si prepara a celebrare i vecchi fasti delle tre Regine d'Europa in una sfida a favore della fondazione Operation Smile Onlus, presieduta da Santo Versace e impegnata in Italia e nel Mondo nella cura di bambini affetti da labiopalatoschisi ed altre malformazioni cranio- maxillo-facciali.

In questo straordinario derby triangolare sarà protagonista la storia con i suoi campioni. L'appuntamento è per le 20.30 e i fondi raccolti con la vendita dei biglietti serviranno per sostenere il progetto Smile House a Milano. Madrina d'eccezione dell'evento sarà Belen Rodriguez, special guest della terza edizione della kermesse.Un prima assoluta nel mondo della palla a spicchi per la show girl argentina, che ha aderito a sostenere lo scopo della manifestazione e la causa di Operation Smile.

Tra le "vecchie" glorie della pallacanestro spicca il grande ritorno in panchina di Arnaldo Taurisano, che diede la sua impronta al basket brianzolo per tutti gli anni '70 coadiuvato da Fabrizio Frates e Pino Sacripanti, a guidare Milano saranno Dan Peterson e Franco Casalini, protagonisti di un indimenticabile ciclo di successi con l'Olimpia degli anni '80 che riportarono a vincere la Coppa dei Campioni 20 anni dopo il primo successo ed infine per Varese siederà Sandro Gamba, uno dei tre italiani membri della Hall of Fame Mondiale e il “Paron” Tonino Zorzi con Carlo Recalcati che guiderà tanti ex tricolori del decimo Scudetto della Stella.

“Sono lieto che We For You Events&Communication abbia deciso di rinnovare il sostegno alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Old Star Game è una incredibile manifestazione che unisce lo sport e la solidarietà. In questi anni Operation Smile è stata scelta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come parametro di riferimento per la qualità delle cure che offre nei Paesi in cui opera e questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio. A fronte dei grandi successi raggiunti in ambito internazionale, ci è sembrato doveroso consolidare la nostra attività in Italia. Nel 2011 abbiamo creato la Smile House a Milano, Centro di Cura Multispecialistico all’interno dell’Ospedale San Paolo, oggi ASST Santi Paolo e Carlo Polo Universitario di Milano. Il 15 dicembre 2017 abbiamo avviato l’attività chirurgica della Smile House a Roma, presso l’Ospedale San Filippo Neri, con la firma del Protocollo d’Intesa tra Fondazione, Regione Lazio e ASL Roma 1. Siamo presenti sul territorio nazionale anche con altri progetti che coinvolgono attori istituzionali quali, ad esempio, la Marina Militare. Per poter portare avanti questi progetti e operare sempre più bambini in attesa di cure, abbiamo bisogno della generosità di persone con un grande cuore e sono certo che anche quest’anno ne avremo molte” ha detto Santo Versace – Presidente Operation Smile Italia Onlus.

A sostenere l'evento, patrocinato dal comune di Desio, anche la Concessionaria Pirola. L'azienda, da anni punto di riferimento per il marchio Audi nel territorio di Monza e Brianza, main sponsor dell'evento, testimonia ancora una volta il suo impegno per il sociale e l'attenzione per il territorio e le iniziative benefiche.