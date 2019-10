Omaggio a Walter Lazzaro

E’ proprio vero, sono passati trent’anni dalla scomparsa di Walter Lazzaro anche se molti appassionati d’arte lo rivedono come se fosse ancora presente nel suo atelier di via Brera.

Per ricordarlo l’Associazione Amici dell’arte di Aligi Sassu, in collaborazione con l’archivio Lazzaro propone una importante retrospettiva di opere dagli anni trenta agli anni ottanta.

Si tratta di una accurata selezione di lavori raccolti in un piccolo ma significativo catalogo, con prefazione del prof. Felice Bonalumi, che testimonia il mutare e l’evolversi nel modo di interpretare la pittura di questo Maestro del novecento.



Inaugurazione il 26 ottobre alle ore 17.00

Villa Filippini in Besana Brianza (MB).



Ingresso libero