"Omero" in scena alla Candy Arena di Monza

Teatro e sport si uniscono a Monza. Lunedì 15 gennaio alla Candy Arena di Monza va in scena la rappresentazione teatrale "Omero" del famoso poema epico, con l’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory.

Una kermesse in un allestimento unico, per la sua sola data in Italia, che vedrà protagonista l’artista teatrale italiano più presente sulla scena internazionale accompagnato dalla voce narrante di Gianni Quillico e dalle performance dei rappresentanti di diverse discipline sportive (cinque, tutte olimpiche: volley, tiro con l’arco, boxe, scherma e ginnastica ritmica), tra cui le stesse Hancock e Balboni del Saugella Team Monza e Shoji e Walsh del Gi Group Team Monza, formazioni impegnate nella serie A1 femminile e nella SuperLega maschile di pallavolo.

Anche la musica avrà un ruolo da grande protagonista, con le sinfonie di Igor Stravinskij e della sua “Sagra della Primavera” che accompagneranno le letture teatrali insieme al ritmo tribale delle percussioni a suggestionare l’ambiente unico e l’atmosfera della Candy Arena.

L’ingresso per lo spettacolo, promosso dal Consorzio Vero Volley con il patroccinio del comune di Monza, è gratuito. Per prendere parte alla serata è sufficiente registrarsi sul sito www.verovolley.com e ricevere il QR Code personale con il biglietto elettronico che consentirà l’accesso alla Candy Arena il giorno dello spettacolo.