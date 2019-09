Open day al canile di Monza: il 22 settembre incontro con cani, gatti e pony

Una giornata al rifugio canile-gattile di Monza si terrà domenica 22 settembre per permettere ad adulti e bambini di conoscere gli ospiti della struttura, cani, gatti, pony, conigli e capre. L'appuntamento, aperto a tutti, servirà anche per illustrare il progetto della adozioni a distanza.

L'iniziativa

"Vorreste tanto avere un animale, ma per vari motivi non potete tenerlo? - si legge in una nota di Enpa, che gestisce il rifugio -. Avete già degli animali in casa ma vorreste sostenere anche quelli più sfortunati? Vostro figlio vorrebbe tanto un cucciolo da coccolare ma i vostri impegni non lo consentono? Niente paura, abbiamo la soluzione giusta per voi: il Progetto Famiglia a Distanza!".

(Due ospiti del rifugio)

Per chi fosse interessato l'appuntamento è domenica dalle 14:30 alle 17:30 al parco-canile di Monza in via San Damiano 21. Adulti e bambini potranno visitare la struttura e scoprire gli animali che ne fanno parte e poi, se lo vorranno, diventare 'genitori a distanza' di mici anziani o con problemi di salute, capre, conigli e pony, cani che hanno poche possibilità di essere adottati.



"Con l’iniziativa delle adozioni a distanza - continua Enpa - diamo agli animali la possibilità di socializzare con un ventaglio molto più ampio di persone e godere di una maggiore visibilità, nella speranza che così possano riuscire a trovare un’adozione definitiva. È capitato, infatti, che qualcuno, da genitore a distanza, sia poi diventato genitore a tutti gli effetti e quando succede è una festa per tutti!".