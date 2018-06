Ecco Open people spirits: l'evento per conoscere l'anima gemella al bar

Open People Spirit è la nuova festa dove si è incentivati a conoscersi e parlare con chi vuoi. Tutti i partecipanti hanno un “attacca discorso card” nel bicchiere con tre tematiche a scelta, e tutti hanno una sola regola;

conoscere e comunicare con persone nuove, ragazzi e ragazze

Un evento unico dove tutti si sentono più amici, in cui puoi parlare con chi vuoi, non esistono gruppi chiusi e non ci sono persone che si straniscono se ti presenti! Un evento dove si conosce facilmente più gente fino a trovare facilmente le persone più affini a noi.

Open People Spirit è la nuova filosofia dei locali da aperitivo, nelle discoteche e negli eventi associati