L’opinione di Madame Popova in scena a Lissone

L’opinione di Madame Popova, l'ironico monologo in stile stand up di Barbara Bertato, arriva al Terragni venerdì 6 marzo.

Ad aspettare il pubblico il racconto di una donna che decide di non sposarsi nel giorno stesso del suo secondo matrimonio, mentre ricorda il primo e i motivi che lo hanno fatto finire.​ Inizia a riflettere sulle sue opinioni, sulla enorme quantità di opinioni che tutti abbiamo e si chiede: "Si possono mettere completamente a nudo le opinioni sulla mercificazione del corpo femminile, la vecchiaia, i gattini e parlare coi cani, sul matrimonio e la morte? Soffri di opinionismo cronico? Entra a far parte di gruppi di auto aiuto per opinionisti compulsivi! Va bene avere opinione su tutto? Va bene se non ho opinioni?​ Va bene se dopo decine di notizie di femminicidi sei contenta che una donna abbia ucciso il marito con il mattarello? Stabilito che possono non piacerti i preti, dio, i cani, gli emigranti, persino la nutella, va bene se non ti piacciono i bambini?​".

"Va bene se ti piacciono i film che finiscono bene? - continua la protagonista - Va bene se siamo sessiste tra noi? Va bene se la pubblicità ci rende incontinenti, acide, pazze a causa dei dolori mestruali? Va bene se sono terrona? Quando l'opinione dovesse mancare a me in prima persona arriva Siri e io le chiedo, dimmi tu, che sei femmina anche tu, e sembri perfetta nel tuo saper sempre cosa dire, anche quando dici 'non credo di aver capito' o 'non so come rispondere'. Siamo perfette, ma saremmo più perfette se…".