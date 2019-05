Caccia al tesoro per adulti e bambini nel bosco, gratis

Orientarsi nel bosco utilizzando una mappa, per scoprire gli scorci più affascinanti del bosco. È questa l'attività gratuita proposta sabato 11 maggio, dalle 14:30 alle 15:30, al Bosco della Gagiada di Briosco.

I partecipanti, adulti e bambini, seguiranno due percorsi di circa due chilometri, immersi nella natura. L'obiettivo sarà completare un percorso predefinito con l’utilizzo di una carta topografica, che verrà fornita dagli organizzatori, visitando una serie di punti di controllo chiamati 'lanterne', posti in punti particolari del bosco, in cui troveranno delle informazioni sugli aspetti naturali del luogo.

"Il percorso - scrivono gli organizzatori - è molto simile ad una caccia al tesoro, in cui ci saranno alcune tappe da raggiungere prima di tornare al punto di partenza. I ragazzi potranno provare l’emozione di trovare la strada da soli. Gli adulti potranno mettersi alla prova nel leggere e interpretare la mappe. Tutti avranno la possibilità di visitare e conoscere gli aspetti più caratteristici di un bosco di grande pregio naturalistico e storico, caratterizzato da un forte legame con la campagna e la vita contadina".

Come iscriversi

La partecipazione all'evento è gratuita. È richiesta l’iscrizione, entro le ore 12 del venerdì precedente le iniziative. Per aderire ciascun nucleo familiare dovrà scrivere a eventi@parcovallelambro.it. Nella mail di richiesta sarà necessario specificare un cognome per ciascun nucleo familiare, il numero di persone (bambini /adulti), il comune di provenienza, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail a cui confermare l'iscrizione e inviare tutti i dettagli organizzativi. Per maggiori info chiamare: 0362.970961 (int. 2). È possibile iscriversi anche il giorno stesso delle iniziative, fino ad esaurimento delle mappe. I bambini fino ai 13 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.