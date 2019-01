Ecco "Otello alla maniera dei cantastorie" al Binario 7

Venerdì 11 gennaio alle 21.00 secondo appuntamento con Young Adult, la rassegna ideata per far incontrare ai giovani adulti (fascia d’età 11/18 anni) un teatro che parli il loro linguaggio.

In scena il classico shakespeariano che narra le gesta del geloso Otello nella versione ideata da Davide Lorenzo Palla. Lo spettatore è accompagnato ad immaginare eventi, dettagli e particolari di uno spettacolo che non c’è, mentre un cantastorie contemporaneo lo porta nel mondo dell’immaginazione, interpreta tutti i personaggi, recita i versi di Shakespeare e subito dopo torna a raccontare la storia rivolgendosi direttamente alla platea. Il classico viene raccontato e illustrato in un turbinio di situazioni e di atmosfere sempre nuove, evocate di volta in volta dal poli-strumentista in scena, che accompagnano il pubblico durante tutta la storia per arrivare al tragico finale.

Lo spettacolo fa parte dell’ambizioso progetto Tournée da Bar, ideato da Davide Lorenzo Palla come strumento di audience development, quel “processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione”. Peculiarità del progetto è quella di allestire spettacoli adatti a tutti che vengono rappresentati all’interno di bar, circoli e locali favorendo il passaparola degli spettatori e l’interesse di media e operatori culturali. Una grande attenzione è rivolta al linguaggio, mai involgarito o svilito, per rieducare l’orecchio contemporaneo alla parola e per riscoprire quegli spunti di riflessione che solo la potenza dei grandi classici è in grado di stimolare.

Il progetto decolla nel 2016 vincendo diversi bandi che permettono di organizzare una tournée che coinvolge più di cinquanta locali sparsi in sei regioni del Nord Italia, rendendo Tournée da Bar un caso di studio per le buone pratiche dei progetti culturali ed attirando l’attenzione di importanti teatri italiani, tra i quali il Teatro Carcano di Milano, il Teatro Stabile di Bolzano e il Teatro della Tosse di Genova.

La direzione artistica del Teatro Binario 7 ha scelto di proporre l’Otello di Tournée da Bar all’interno del suo cartellone per una perfetta aderenza di intenti tra la natura artistica del progetto e quella della rassegna che lo contiene, ossia avvicinare un nuovo pubblico – prevalentemente giovane – al linguaggio teatrale.