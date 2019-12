Ouverture des saponettes: lo show con 'mille bolle di sapone'

Ouverture des saponettes, lo show di magiche bolle di sapone, va in scena al Teatro Binario 7 sabato 21 e domenica 22 dicembre.

"Torna per il quarto anno consecutivo - scrivono gli organizzatori - il mago delle bolle Michele Cafaggi, che riporta al Binario 7 la sua creazione più poetica e suggestiva".

"Direttore senza orchestra - continuano dal teatro - musicista senza strumenti, cantante senza fiato. Un concerto anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per pensieri silenziosi: come bolle di sapone. Un eccentrico direttore d'orchestra porterà il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un 'concerto' dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca". Ad aspettare il pubblico un racconto che si ispira alle atmosfere circensi e del varietà, tra clownerie, musica e pantomime.