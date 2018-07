Torna la "Palta e Pagnotta": ecco l'edizione 2018

Calò, 14 ottobre 2018 – 4° Palta e Pagnotta – Biciclettata in mountain bike per la Brianza aspettando il pranzo.



Eccoci di nuovo qui, sembra veramente ieri quando 41 partecipanti hanno dato il via alla prima edizione, dopo 4 anni con numeri da record, 217 nella seconda e 286 nella terza edizione, torniamo con tante Novità, speriamo vi piacciano!

Palta e Pagnotta (PEP) è un evento unico nel suo genere, una giornata di puro Orienteering tra i sentieri della Brianza dove i partecipanti sono i veri protagonisti. La PEP è una manifestazione non competitiva, aperta a tutti i possessori di mountain bike, bici da corsa, singlespeed, gravel, ciclocross, fat bike, downhill, ebike e chi più ne ha più ne metta, ecco giusto per i Risciò diciamo no, quelli no.

Restiamo fedeli alle tradizioni, il periodo scelto è sempre lo stesso, ci vediamo domenica 14 Ottobre 2018.

"Stesso posto? Stesso bar?"...NO, una struttura grande e accogliente caratterizza la nuova location, attrezzata con spogliatoio e docce, area bike wash, area giochi per i bambini e molto verde a disposizione, il tutto per passare una piacevole giornata, ci vediamo all'Oratorio Calò.

Nessuna modifica sulla formula Conquista i Check Point, tutti i partecipanti avranno a disposizione una rete di segmenti/percorsi, da scaricare e installare sul proprio dispositivo gps o smartphone, da combinare secondo il proprio gusto e capacità.

Tasto dolente per i premi, quest'anno chi conquista solo 1 Check Point non vince niente! Sappiamo che puoi farcela, hai qualche mese di tempo per allenarti...non fatelo per i 7 paia di occhiali Oakley, orologi Garmin, monopattino sportivo, scarpe Scott, copertoni Maxxis, parafanghi, vestiario e molto altro, fatelo per voi non per i premi!

Per la Pagnotta una piccola variazione abbiamo dovuto farla, colazione per iniziare e pranzo a base di salamella e birra per concludere in bellezza. Vi starete chiedendo "dov'è la variazione se la pagnotta è come l'anno scorso?" aggiungiamo 1 pacco di pasta offerto da Pastai in Brianza srl.

A completare l’evento aggiungiamo test day organizzato da Myfootbike Italia. Siete incuriositi dal monopattino sportivo e non sapete dove provarlo? Alla PEP2018 è possibile partecipare ad un test lungo un percorso offroad di 3 km. Prenota subito il test. In location invece sarà allestito un piccolo circuito dove i più piccoli o i grandi ancora piccoli possono provare i monopattini.

Il prezzo del biglietto è di 16€ per iscrizioni singole, acquistabile On-line o presso i Punti Vendita. L'anno scorso abbiamo visto che alla PEP hanno partecipato molti gruppi di amici, qualcuno nato proprio grazie al nostro raduno, solo On-line è possibile acquistare il pacchetto “10Team+”, se siete in 10 o più amici il biglietto avrà un prezzo di 15€ per ogni partecipante.

La PEP si terrà con qualsiasi condizione meteo! Tutti ci auguriamo che ci sia una bella giornata, in caso di pioggia NON TIRARE IL PACCO…Copriti bene, ci sporcheremo e sarà una Palta e Pagnotta ancora più EPICA!

“e non preoccupatevi delle distanze, ognuno è libero di seguire il percorso che preferisce… l’importante questa volta più che mai è partecipare, anzi pedalare.”

Se sei arrivato a leggere fino a qui vuol dire che non ti abbiamo annoiato, leggi tutte le Informazioni e modalità di Iscrizione, visita il sito www.paltaepagnotta.it e scopri come partecipare all’evento clou della Brianza!



Buon fango a tutti.

