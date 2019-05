Paolo Fresu Devil Quartet - Carpe diem

Paolo Fresu e il suo gruppo Devil Quartet saranno gli straordinari protagonisti del concerto in programma il 19 maggio alle 21 al Teatro Manzoni di Monza.

Sul palco, insieme al trombettista di fama internazionale, suoneranno Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria.

La serata al Teatro Manzoni sarà dunque per il pubblico di Monza l’occasione per assistere dal vivo alle performances dei quattro talenti del jazz.



Impegnato in oltre un centinaio di concerti all’anno, Paolo Fresu ha inciso nella sua lunga carriera 400 dischi, collezionando numerosi riconoscimenti, tra i quali anche due lauree honoris causa (alla Bicocca di Milano e alla Barklee School di Boston). Direttore del Festival “Time in jazz”, il musicista sardo ha suonato con i più importanti nomi della musica afroamericana degli ultimi 30 anni, oltre alle collaborazioni con interpreti di vari generi musicali, riuscendo a far coesistere linguaggi solo in apparenza lontani

Intenso ed autorevole è anche il percorso artistico di Ferra, Dalla Porta e Bagnoli: collaborazioni di rilevo e la firma musicale su centinaia di progetti discografici e multimediali, oltre all’insegnamento in alcuni conservatori della penisola.

Il quartetto, in attività da oltre un decennio, racconterà a Monza, attraverso suggestive sonorità acustiche, l’ultimo progetto discografico intitolato “Carpe diem”.

Il prestigioso evento, promosso dall’associazione Mousike di Muggiò, è patrocinato dai Comuni di Monza e di Muggiò.

I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket.it



Ringraziamo per il prezioso supporto la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e la Seriprint di Bernareggio