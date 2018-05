Paper Moon orchestra concerto jazz il 25 maggio presso "l'auditorium" di Seregno

Concerto di Musica Jazz della Paper Moon Orchestra a Seregno il 25 Maggio 2018 presso "L'Auditorium" di Seregno in pIazza Risorgimento.

Quest'anno si ripeterà il consueto concerto nell' ambito della manifestazioni "30 Giorni di Cultura" patrocinata dal Comune di Seregno.

Oltre al rinnovato repertorio per la stagione 2018 della Paper Moon Orchestra Seregno composta da più di 18 elementi si esibirà in alcuni brani la bravissima cantante Cecilia Antonello. Vi aspettiamo numerosi.