Panzerotti fritti, orecchiette e musica: il weekend al parco Tittoni

A Desio si servono i sapori della tradizione culinaria pugliese. Un fine settimana di bombette, orecchiette con sugo di carne, panzerotti fritti e altre leccornie dolci e salate. Dal 24 al 26 luglio nel parco di Villa Tittoni tre giorni dedicati alla tradizione della cucina pugliese.



Le cucine apriranno venerdì e sabato alle 19.30, domenica alle 18.



Seguendo le indicazioni Covid-19 sarà possibile prenotare il proprio tavolo al link www.parcotittoni.it/prenotazioni oppure inviando un'email a prenotazioni@parcotittoni.it.



Non solo buon cibo e sapori della tradizione italiana. Nel parco di Villa Tittoni in programma anche musica, cinema e incontri ad ingresso libero.



Ecco tutti gli appuntamenti: il 23 luglio dalle 19 Nasty Musica una serata dedicata agli amici e alla buona musica, con l’atmosfera frizzante delle sere d’estate; il 24 luglio dalle 20 "Lorem Ipsum in essere" perfomance di teatro, danza, musica e poesia; il 25 luglio dalle 19.30 "Never a Joy" un originale festival dedicato alle canzoni tristi e alle colonne sonore dei film strappalacrime.



Infine il 26 luglio un tuffo nel passato: dalle 21 concerto di Viola Valentino, icona della canzone italiana degli anni Ottanta che proporrà i suoi cavalli di battaglia da "Comprami" a "Sola". L'ingresso costa 10 euro.



Per rimanere aggiornati sulla programmazione delle serate al Parco Tittoni consultare il sito www.parcotittoni.it