Pit Stop alla Solidarietà, partita di beneficenza della nazionale piloti al Brianteo

Tutto pronto per il fischio di inizio dell’edizione 2019 di “Pit Stop alla Solidarietà”, la partita benefica che mercoledì 4 settembre allo Stadio Brianteo di Monza vedrà scendere in campo la Nazionale Piloti, composta da campioni delle due e delle quattro ruote, contro la squadra di calcio di Assolombarda, per una serata all’insegna della solidarietà e del divertimento.

Patrocinato dal Comune di Monza, l’evento segnerà l’apertura della 90° edizione del Gran Premio d’Italia di Formula Uno in programma dal 6 all’8 settembre 2019 al Monza Eni Circuit. “La partita di calcio benefica alla vigilia del Gran Premio D’Italia è una tradizione molto importante per il territorio e per il panorama sportivo, perciò siamo entusiasti di riproporla e sostenerla anche quest’anno, e siamo certi della buona riuscita di un evento così sentito sul nostro territorio che proprio in quei giorni è la capitale mondiale della Formula 1” ha detto Andrea Arbizzoni, Assessore allo Sport del Comune di Monza:

Quest’anno l’intero incasso della manifestazione verrà destinato a due associazioni benefiche attive sul territorio monzese: Comitato Maria Letizia Verga, la ONLUS di genitori che dal 1979 si occupa dello studio e della cura dei bambini malati di leucemia in cura presso il Centro M. L. Verga (Fondazione MBBM di Monza) e Progetto SLAncio, il progetto di solidarietà promosso dalla Cooperativa La Meridiana di Monza per il sostegno a malati di SLA e pazienti in Stato Vegetativo e Hospice.

“Sin dal 1981 ci impegniamo ad aiutare chi è più in difficoltà e recentemente abbiamo superato l’importantissimo traguardo dei 16 milioni di euro raccolti. Infatti, con 238 partite giocate, di cui 122 vittorie, 87 pareggi, e 615 reti segnate, abbiamo raccolto €16.150.023. Sono sicuro che anche la prossima partita sarà avvincente!” ha commentato Mario Di Natale, Presidente della Nazionale Piloti.

E’ ancora tutta da scoprire la lista dei piloti che aderiranno a quest’edizione della manifestazione. La speranza è quella di vedere tra i partecipanti alcuni dei più grandi piloti, tra cui i ferraristi Sebastian Vettel e Charles Leclerc, Max Verstappen e Pierre Gasly della Red Bull, oltre gli ex Fernando Alonso e Felipe Massa - oggi pilota di Formula E.

“L’AC Monza è orgoglioso di ospitare la partita amichevole denominata ‘Pit Stop alla Solidarietà’. L’evento fa parte delle manifestazioni collegate alla 90° edizione Gran Premio d’Italia Formula 1. L’AC Monza non è solo lieto, ma è anche entusiasta di mettere a disposizione il proprio stadio per il predetto evento il cui ricavato sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga, che si prende cura dei bambini malati di leucemia all’Ospedale di Monza e al programma di solidarietà Progetto Slancio, promosso dalla Cooperativa La Meridiana di Monza per la costruzione di un centro dedicato ai malati di Sla e pazienti in stato vegetativo” ha ricordato Adriano Galliani, Amministratore Delegato dell’A.C. Monza.

L’ appuntamento è per mercoledì 4 settembre per una serata di sport, spettacolo e solidarietà.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono disponibili in prevendita presso le sedi delle Associazioni coinvolte, le sedi Scuderie Ferrari Club di Caprino Bergamasco e di Varese, il Centro Sportivo Monzello, presso la sede de Il Cittadino e nelle sedi di Milano e Bergamo della segreteria operativa, al costo di € 5 per la tribuna, entrata gratuita per i bambini fino a 6 anni d’età. I biglietti saranno in vendita anche allo stadio il giorno stesso della partita.