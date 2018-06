Una passeggiata sotto le stelle lungo i sentieri del Lambro

Una camminata notturna su sentieri nel parco Valle Lambro e attraversamento borghi di Carate Brianza, Agliate, Realdino e il centro storico di Carate. Una camminata magica quella organizzata per il 13 luglio da Asd MarciaCaaratesi anche perché i sentieri saranno illuminati da fiaccole e da luci al led con giochi di colori e musica. All'arrivo un ricchissimo ristoro con bevande fresche, angurie, ghiaccioli, crostate e l'angolo del salato. Oltre a musica e spettacolo di cabaret.

Per partecipare bisogna munirsi di tagliando ( i prezzi variano dai 2,50 euro fino ai 5). La partenza è fissata per alle 21.15 in Piazzale Martiri delle Foibe a Carate Brianza.