Una passeggiata al buio nel giardino di Palazzo Arese Borromeo per "Mi illumino di meno"

Una passeggiata al chiaro di luna nel parco, musica e tante inziative. Anche Cesano aderisce alla campagna del risparmio energetico "M'illumino di meno", l'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2 e giunta quest'anno alla 14^ edizione.

Per la giornata di venerdì 23 febbraio sono state organizzate diverse iniziative in collaborazione con la Scuola Italiana Nordic Walking-Team Triangolo Lariano e le Associazioni Musicandolavita e ConSenso.

Ecco il programma nel dettaglio.

ore 18.00: spegnimento delle luci presso la sede Municipale e Palazzo Arese Borromeo

ore18.30: presentazione dell'iniziativa "M'illumino di meno" in sala Aurora

ore 19.00: camminata al buio nel giardino di Palazzo Arese Borromeo, con la Scuola Italiana Nordic Walking-Team Triangolo Lariano

ore 20.30: concerto per violino e pianoforte "Cherchez la femme" a cura dell'Associazione Culturale Musicandolavita in Sala Aurora, con Giovanna Polacco al violino e Stefania Mormone al pianoforte. A seguire "Danza a lume di candela" con Francesca Lastella e alla chitarra Claudio Castellano. Concluderà la serata un rinfresco offerto dall'Associazione ConSenso.

Aderendo al tema scelto per l'edizione 2018 dell'iniziativa, ossia la 'bellezza del camminare e dell'andare a piedi, perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo", la camminata al buio nel giardino di Palazzo Arese Borromeo delle 19.00 costituirà un pezzettino di quei 555 milioni di passi che - hanno calcolato gli organizzatori - servono per raggiungere la luna a piedi. Un momento di forte significato nella ricorrenza della stesura del Protocollo di Kyoto avvenuta nel 1997, che oggi più che mai rappresenta il tentativo dell'umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici.

Per info e prenotazioni al concerto ed ai momenti successivi vai sul sito dell'Associazione Musicandolavita, tel. 335.1035862. Ingresso € 5,00, soci € 3,00. La partecipazione alla camminata nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo è invece gratuita ed aperta a tutti.