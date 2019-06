'Pedala coi lupi': a luglio torna l'emozionante biciclettata notturna

Pedala coi Lupi, l'amatissima biciclettata al chiaro di Luna, arriva a Besana Brianza sabato 13 luglio. Un percorso di 15 chilometri, costellato da effetti speciali, si snoderà attraverso gli intricati sentieri del Parco Agricolo della Valletta, attraversando boschi e radure, con la presenza di cani-lupo cecoslovacchi dell’allevamento 'Spirito Libero'.

A precedere il folle percorso uno spettacolo con giocolieri del fuoco e artisti di strada, uno show di trial bike a cura di Bmt Valsassina e specialità street food da gustare. L'appuntamento è alle 18; la partenza alle 21:30. In programma anche musica dal vivo con Sick Brain Rock Band 70/80/90,

Il programma

"L'incanto di pedalare nella notte guidati da angeli luminosi. Un percorso scolpito da straordinari effetti speciali. L’emozione del fuoco a segnarvi la strada, i fantasmi degli dei del motore a bisbigliarvi la loro fortuna", scrivono gli organizzatori nel descrivere la manifestazione. A rendere affascinante l'iniziativa le braci ardenti dei giocolieri, le misteriose fluttuanti creature e un'atmosfera unica.

Iscrizioni

E' possibile iscriversi online oppure direttamente sul posto sabato 13 luglio, dalle 18 alle 21 presso Piazza Umberto I. Il costo per gli adulti parte da 18 euro (16 euro prenotando online), per i ragazzi da 10 euro. Per maggiori info sull'evento: www.pedalacoilupi.com.