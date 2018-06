Pedala coi Lupi a Besana Brianza

"L’incanto di pedalare nella notte guidati da angeli luminosi. Un percorso scolpito da straordinari effetti speciali. L’emozione del fuoco a segnarvi la strada, giocolieri tra braci ardenti, adrenalinici passaggi e suggestioni luminose accresceranno la magia della notte. Una suggestiva colonna sonora vi terrà per mano lungo il percorso in un’atmosfera unica, da vivere fino in fondo, una pedalata dopo l’altra".

Questo, come spiegano gli organizzatori, è lo spirito e la magia dell'evento Pedala coi Lupi che, dopo il sucesso dell'appuntamento al parco di Monza, torna sabato 14 luglio a Besana Brianza.

Effetti speciali, luci e musiche accompagneranno i partecipanti nel corso dell'itinerario e il bellissimo contesto del centro di Besana in Brianza farà da palcoscenico a numerosi artisti. Oltre alla musica e all'intrattenimento a rendere ancora più speciale la manifestazione ci saranno diversi punti ristoro con street food e cucina.

E'possibile iscriversi online con tariffe scontate entro il 28 giugno oppure in loco.