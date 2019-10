Pene d'amor perdute: la compagnia La Silloge porta la commedia di Shakespeare a Seregno

Re Ferdinando di Navarra decide di dedicare tre anni di vita allo studio sfrenato stilando un patto con due uomini di corte, Biron e Dumain. Il patto prevede condizioni rigorose che implicano l'astensione dalle donne ed addirittura il veto alla loro vicinanza a non meno di un miglio. Quando però alla corte si presenta la principessa di Francia accompagnata da tre nobili dame di compagnia per discutere i dettagli di un vecchio credito, si vengono a creare situazioni divertenti ed imbarazzanti.

L’adattamento teatrale che sposta gli eventi agli albori della Grande Guerra, restituisce lustro ed emozioni a quella che è forse una delle prime commedie scritte da Shakespeare e certamente tra le meno conosciute e rappresentate.



Adattamento teatrale, Regia, e Musiche Originali di Marco V. Pogliaghi.



Lo spettacolo, prodotto da "La Silloge", è patrocinato dal Comune di Seregno e si avvale della partecipazione della Compagnia di rievocatori storici "La Zoiosa" di Mantova.



È possibile prenotare i biglietti scrivendo a ufficiostampa@silloge.it, fornendo nominativo e indicando il numero di biglietti da riservare. L'acquisto andrà effettuato la sera stessa dell'evento presso la biglietteria del teatro.



Ingresso ridotto per i possessori della tessera +Teca.