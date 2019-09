"Sui passi della Monaca di Monza", ecco i percorsi teatralizzati

Ritornano i percorsi teatralizzati “Sui passi della Monaca di Monza” che offrono ai partecipanti un coinvolgente itinerario in città sulle tracce di suor Virginia de Leyva. Partendo dai Musei Civici, si potrà riscoprire la celebre vicenda attraverso una rievocazione teatrale degli atti del processo e delle pagine dei Promessi Sposi. Gli attori in costume della Compagnia “La Sarabanda” daranno vita ai momenti salienti della vita di Marianna de Leyva – dall’infanzia alla monacazione forzata sino alla drammatica reclusione in cella - nella suggestiva cornice degli spazi del museo e dei monumenti cittadini.

Inoltre per l’anno scolastico 2019/2020 le performance teatrali dedicate alle scuole saranno arricchite dalla proiezione di un video di presentazione e dalla possibilità di abbinare allo spettacolo un percorso guidato in città.

«Torna un’iniziativa che, con la formula coinvolgente del teatro, ci racconta la figura controversa di Marianna de Leyva, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. La nostra città è conosciuta anche grazie alla storia della Monaca di Monza ed è per questo che, novità di quest’anno, ci sarà l’appuntamento della domenica mattina alle ore 11 e la riproposizione degli itinerari in una nuova edizione primaverile, prevista nel mese di maggio 2020».

Quando: Domenica 22 e 29 settembre 2019

Punto di partenza: Musei Civici via Teodolinda 4, Monza

Orari: ore 11.00 | 15.00 | 17.30

Costi: € 8 a persona

Prenotazione obbligatoria: 039 2307126

Info: www.museicivicimonza.it | info@museicivicimonza.it

Organizzazione: Comune di Monza - Musei Civici di Monza

Testi, regia, spettacolo: Compagnia La Sarabanda

In collaborazione con: La Casa della Poesia di Monza