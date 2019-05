Piano City, concerti gratuiti al parco di Monza e in città

La musica torna protagonista a Monza. In occasione dell'iniziativa Piano City Milano anche nel capoluogo brianzolo, sono in programma alcuni appuntamenti musicali con una serie di concerti. Anche quest'anno al centro dell'iniziativa anche i Giardini della Villa Reale con un concerto in programma domenica 19 maggio. L'ingresso ai concerti e alle esibizioni è gratuito fino ad esaurimento posti. L'iniziativa è stata organizzata con il supporto del comune di Monza e della Fondazione Appiani.

Piano City al Parco di Monza

Nei Giardini della Reggia di Monza domenica 19 maggio a partire dalle 17 è in programma un concerto dal titolo "Chopin & Jazz".

Attilio Puglielli apre il concerto del pianista svizzero Colin Vallon, gioiello della ECM. In apertura i 24 Preludi di Chopin eseguiti dal giovane talento italiano; a seguire il genio creativo e compositivo di Colin Vallon in una serie di improvvisazioni pianistiche inedite.

Un grande classico dell'800 e un nuovo grande classico contemporaneo da gustare al tramonto seduti, coricati, sdraiati nel grande prato dei Giardini della Reggia di Monza o, in caso di maltempo, dal Belvedere della Reggia. Ingresso gratuito.

Concerti a Monza

sabato 18 ore 15.00 - 16.00 - 17.00

CONCERTI DEGLI ALLIEVI

AUDITORIUM FONDAZIONE - Via Monte Amiata, 60

sabato 18 ore 21.00

CONCERTO DUO PIANISTICO

Erminio e Massimo Della Bassa

SALA MADDALENA - Via Santa Maddalena, 7

domenica 19 ore11.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00

“CHILDREN'S CONER” - Concerti degli Allievi

AlIievi dei corsi pre-accademici

PORTICI ARENGARIO - Piazza Roma