PicNic sotto le stelle a Palazzo Arese Borromeo

Pic Nic sotto le stelle a Palazzo Arese Borromeo sabato 14 luglio. Il format amatissimo delle serate milanesi grazie a Cynara Flair arriva in Brianza, tra gli appuntamenti dell'estate.

La serata prevede una magica cena sotto le stelle, immersi nel suggestivo scenario di un magnifico palazzo nobiliare del 500 tra musica e condivisione.



"Vi forniremo tovaglie floreali, cestini in vimini contenenti un menu ricco e sfizioso e tutto l’occorrente per godervi la serata in perfetta armonia, immersi nei colori e nei profumi di un luogo ricco di storia. Un ottimo complesso Jazz/Swing animerà la serata con le sue note vivaci. Sarà inclusa una visita guidata del palazzo con i suoi tesori nascosti" annunciano gli organizzatori.



L’ingresso per l'evento è vincolato all’acquisto del cestino (una persona =un cestino). Sulla piattaforma Eventbrite si prenota pagando una caparra, la quota restante si salda sul luogo dell'evento. Il cestino può essere classico o vegetariano e adatto agli intolleranti al glutine (29 euro cestino, spettacolo musicale e visita guidata). L'orario di inizio è 19,30 (ma si può arrivare anche fino alle 20,30) e la serata si concluderà alle 23,30.



Il giorno precedente la serata, verrà inviata ai parteicpanti una mail con tutti i dettagli necessari.