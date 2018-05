Pic Nic Reale nei giardini della Villa

Abiti d'epoca, la splendida cornice naturale dei Giardini della Villa Reale ed eleganza reale. Sono questi gli ingredienti del Pic Nic Royal che andrà in scena domenica 27 maggio nel Parco di Monza.

L'appuntamento, a pagamento e su prenotazione con dress code obbligatorio, è organizzato dall'AIMANT - Associazione Italiana Maria Antonietta e dal Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde in collaborazione con la Reggia di Monza.

Per prendere parte alla giornata organizzata nei giardini della Villa Reale è obbligatorio indossare abiti e uniformi XVIII secolo. La partecipazione all'iniziativa ha un costo di €30,00 euro per i soci AIMANT e € 35,00 per i non-soci compreso di partecipazione all'evento e cestino pic nic con menu. La sola partecipazione all'evento invece ha un prezzo di 15€ per i soci AIMANT €20 per i non soci.

I partecipanti avranno anche la possibilità di cambiarsi in loco. "L'evento inizia alle ore 11.00 e termina alle ore 18.00 circa. Dalle ore 11.00 i partecipanti potranno accedere ai locali della "Cavallerizza" per il cambio di abiti e il deposito bagagli. Il pic-nic si svolgerà nei giardini della Villa Reale. Potrete portare con voi tutta l'attrezzatura del caso e che riterrete adatta per ricreare le atmosfere XVIIIéme: coperte, cuscini, piatti, brocche... e prosecco! Al resto pensiamo noi" hanno spiegato gli organizzatori sulla pagina ufficiale dell'evento.

Per info e prenotazioni scrivere all'indirizzo ufficiale: info.aimant@gmail.com. Solo su prenotazione (e in maniera facoltativa), i partecipanti potranno anche prenotare la visita guidata alla scoperta delle tracce del giardino settecentesco realizzato dal Ferdinando d'Asburgo Lorena, fratello di Maria Antonietta.