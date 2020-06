Picnic in villa: cibo e bevande tra gli alberi di un prestigioso edificio

Picnic tra gli alberi nel verde del Boschetto Lounge Bar. È la proposta della Villa Bagatti Valsecchi di Varedo che da metà giugno tutte le domeniche, alle 11, offre la possibilità di comprare cestini speciali.

"Villa Bagatti - A Cielo Aperto - si legge sulla pagina dell'iniziativa su Facebook - è il nuovo spazio open-air a Varedo, nel cuore verde della Brianza, pensato per l’aggregazione in sicurezza, con bar e ristorante, attivo dal 18 Giugno per l’estate 2020 nella meravigliosa cornice del parco di Villa Bagatti Valsecchi".

"Vi aspettano tanti cestini speciali con combinazioni sfiziose ed economiche -continuano gli organizzatori - preparati dal nostro ristorante, da gustare tra gli alberi nel verde del Boschetto Lounge Bar". Per maggiori info e prenotazioni: +39 329 4083633. L'ingresso è gratuito.