Una piscina in piazza e mercatini, "vacanze nel borgo" in Brianza

Il borgo diventa un villaggio vacanze con piscine, animazione, musica e bancarelle. Succede a Lazzate dove anche quest'anno torna l'iniziativa "Vacanze nel Borgo", giunta alla sedicesima edizione.

Il mega-ristorante all'aperto, le piscine per i bimbi, la “piazza danzante”, i laboratori per i piccoli, la locanda del Volta, i mercatini sono i punti di forza della kermesse che richiama migliaia di persone anche da fuori provincia. Tutti i giorni, fino all'11 agosto, alle ore 15 è prevista l'apertura delle piscine presso la “spiaggia” di Piazza Don Antonio Galli, alle ore 19 l'apertura del Ristorante all'aperto in Piazza Giovanni XXIII e dei mercatini per le vie del borgo, mentre alle ore 20 apre i battenti la Locanda del Volta presso Casa Volta e l'area giochi per bambini situata in via Roma.

Non mancherà inoltre la gettonatissima baby dance dalle ore 20.30 in piazza Giovanni Paolo II per lasciare poi spazio al ballo e alla musica per tutti sempre nella medesima piazzetta.

Qui il programma dettagliato.