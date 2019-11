Pista di pattinaggio sul ghiaccio e una super slitta su cui scivolare: ecco il Natale di Cinisello

Una pista di pattingaggio sul ghiaccio apre sabato 30 novembre a Cinisello Balsamo nell'ambito dell'iniziativa 'Tutti in pista in attesa degli eventi natalizi'.

Lo spazio sarà teatro di spettacoli ed esibizioni. Sabato 14 dicembre e lunedì 6 gennaio, alle ore 15, si potrà vedere all'opera l'Ice Cheerleader Team; domenica 15 dicembre, alle ore 16, invece sarà la Società Icelab ad intrattenere il pubblico.

A far compagnia alla pista anche lo scivolo natalizio 'Slitta di Natale', che rappresenta una nuova ed ulteriore occasione di divertimento per grandi e piccini, oltre ad alcune casette in legno che possono offrire tante idee per i regali natalizi. Sempre in piazza Gramsci anche l'albero natalizio, di ben 12 metri di altezza, che verrà acceso il 7 dicembre.