Seregno on ice: inaugura la pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro

Da Sabato 23 Novembre tornerà l’ormai tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Segni in centro a Seregno. La pista sarà aperta tutti i giorni con orari differenti tra giornate festive e non, fino al 19 gennaio. Insomma, un Natale lungo 2 mesi per donare gioia a grandi e piccini!



Festivi e prefestivi: 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:30 / 21:00 - 23:00

Feriali: 15:30 - 19:00

Dal 21/12 al 6/01 si osserveranno gli orari FESTIVI.

A NATALE: apertura nel pomeriggio

Verranno messi a disposizione il servizio di noleggio pattini per poter accedere alla pista e i fantastici “pinguini” per consentire anche ai più piccini di provare le brezza del pattinaggio su ghiaccio.



Lo sappiamo che non vedete l’ora di sabato 23 novembre!