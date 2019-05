Festival della Pizza a Seregno

La pizza, regina della tavola italiana, sarà protagonista indiscussa in Brianza. Da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno Pizza Festival Lombardia approda a Seregno. La kermesse dedicata a una delle specialità del Belpaese divenuta famosa in tutto il mondo si terrà nell'area in via della Porada

"Pizza Festival nasce dall’amore per la Pizza, icona italiana che ci ha resi celebri e unici nel mondo. Diventata da poco patrimonio dell’unesco, Pizza Festival Lombardia ha il piacere di portare nel territorio lombardo, la vera Pizza Napoletana, con i prodotti della tradizione e con le antiche ricette dei mastri pizzaioli che per l’occasione arriveranno da Napoli" spiegano gli organizzatori.

Pizze per tutti i gusti e per tutti i palati accompagnate da ottima birra, specialità e intrattenimento.

Qui il sito ufficiale della manifestazione con il programma aggiornato.