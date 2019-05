PizzAut sbarca alla Reggia di Monza, una serata di inclusione "reale"

PizzAut sbarca alla Reggia di Monza. La Villa Reale venerdì 31 maggio ospiterà una serata speciale dedicata all'Inclusione. Nell'elegante cornice del ristorante della Reggia i ragazzi di PizzAut saranno protagonisti con un menù speciale preparato ad hoc per 100 persone.

L'evento, denominato "Inclusione Reale" vuole essere un momento di condivisione per sostenere il progetto dell'associazione PizzAut di Nico Acampora che si occupa di creare un percorso di inclusione lavorativa per ragazzi con spettro di autismo con la prossima apertura di un ristorante-pizzeria gestito da giovani pizzaioli. Una serata di sostegno "reale", cioè effettivo, in una location reale appunto, quale la Reggia di Monza per rimarcare il forte legame della città con il progetto.

L'evento si terrà all'interno della Villa Reale con la collaborazione del ristorante Le Cucine di Villa Reale e del gruppo Facebook Easy Monza. Il progetto PizzAut per l'occasione si gemellerà con Il Tortellante dello chef stellato Massimo Bottura. La serata del 31 maggio è quasi sold out ma in programma ci sono altri due appuntamenti: il 28 giugno e il 13 settembre.