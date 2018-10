Ecco la serata dei pizzoccheri "all you can eat"

È autunno ed è tempo dei pizzoccheri. E "I Profumi Italiani", locale Via Matteotti 19 a Lissone, lancia l'iniziativa proponendo la formula all you can eat per il tipico piatto della Valtellina.

L'appuntamento è per sabato 27 ottobre: con una spesa di 15 euro si potranno mangiare pizzoccheri "come se non ci fosse un domani".