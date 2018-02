Pizzoccheri e Sciatt, Valtellina in piazza a Limbiate

Pizzoccheri, sciatt e tanti prodotti dalla Valtellina per un weekend dedicato al gusto e al sapore genuino della tradizione.

Da venerdì 23 a domenica 25 marzo, a Limbiate, sarà protagonista il gusto con la kermesse "Valtellina in piazza". L'evento è in programma in piazza Repubblica con ingresso gratuito per un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti genuini dei piatti della tradizione Valtellinese con pizzoccheri, formaggi, selvaggina e carni e i vini.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Limbiate in collaborazione con Italia on the Road- Cibo da strada e con il patrocinio del comune, prevede servizi bar e ristorazione attivi tutto il giorno con alcuni stand allestiti al coperto in caso di pioggia (con possibilità di gustare i cibi anche da asporto), una vasta selezione musicale di qualità e tante altre sorprese.

Orari - Venerdì 23: dalle 17 del pomeriggio alla 1 di notte, sabato 24: dalle 11 del mattino alla 1 di notte e domenica 25: dalle 11 alle 23.30.