Lezioni di magia e botteghe di pozioni: ecco Potterland

Un luogo dove vivere il magico mondo di Harry Potter prenderà vita sabato 12 e domenica 13 ottobre a Imbersago, per la gioia dei fan della saga di tutte le età.

Potterland - I Doni della Magia, scrivono gli organizzatori, "è un evento unico che trasporterà all’interno delle atmosfere magiche della Scuola di Magia più famosa del mondo". Ad aspettare i visitatori incontri con maghi e professori, lezioni di magia e botteghe incantate.

"Lascia che le streghe e gli stregoni più erudite ti insegnino come maneggiare al meglio la tua bacchetta magica e l’arte del volo con la scopa - si legge nella presentazione dell'iniziativa -, solo quando ti sentirai pronto, potrai affrontare le insidie del Labirinto Oscuro e del Dungeon – I Segreti della Magia". In programma spettacoli, visite e tornei. Per maggiori informazioni e biglietti: lafortezzafantasyevents.it.