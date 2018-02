Presentazione fumetto "Il mio amico incubo!" al Tau Beta di Monza

Sabato 24 Febbraio, presso la fumetteria di via Pavoni 5 - Monza - sarà ospite il team di autori dei Silly Nostalgic Kids che ha realizzato "Il mio amico incubo!", una graphic novel adatta ai lettori dai 10 anni in su.



A partire dalle 16, verranno esposte in mostra, su cavalletti da pittore, 15 litografie de "il mio amico incubo".

Il percorso guiderà al tavolo degli autori, disponibili ad autografare e realizzare sketch a tutti i visitatori che vorranno acquistare il loro fumetto.



Sinossi: "Adeline e Burrito, due improbabili amici che è impossibile non amare. Un volume unico adatto a un pubblico giovane di bambini e ragazzi eppure perfetto anche per i lettori più adulti, amanti del bel fumetto.



Il mondo di Adeline, cupa e solitaria dodicenne, viene stravolto dall’incontro con Burrito, misteriosa creatura del mondo degli Incubi dal carattere solare ed entusiasta. Il viaggio attraverso la città verso un concerto metal cambierà per sempre le vite di entrambi."



