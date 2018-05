A Monza la presentazione delle liriche di Sergio Buttigè

“A domani…”, con prefazione di Vincenza Maria Berardi, sarà presentato dall’autore Sergio Buttigè, che leggerà alcune poesie del libro e descriverà i momenti che hanno portato alla creazione di questa raccolta di liriche. L'autore sarà accompagnato, nella lettura, dal maestro Renato Caruso, stella emergente della musica italiana, che vanta importanti collaborazioni tra cui, Ron, Francesco De Gregori e Alex Britti.



Saranno presenti l’editore Antonio Melis, che ringrazia per la disponibilità Simona Perego, fondatrice e proprietaria della libreria Tuttigiùperterra e squisita padrona di casa, riconosciuta ben oltre la terra di Brianza quale operatrice di spessore nel settore dei beni librari, in particolare per la sua dedizione nei confronti della letteratura per bambini e ragazzi.



Moderatori della serata, Michele Petrocelli, giornalista e direttore editoriale Onereed Edizioni e Valeria Rossana Volpe, esperta di relazioni pubbliche e management editoriale.





A domani..., di Sergio Buttigè

Onereed Edizioni – Milano

Monza, 7 giugno 2018

Via G.B. Mauri, 5 – ore 20,30