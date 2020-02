La Principessa Capriccio: lo spettacolo per bambini a Lissone

La Principessa Capriccio - lo spettacolo di e con Matteo Curatella e Francesca Zoccarato, regia Dadde Visconti, scene e costumi Francesca Biffi - va in scena al Teatro dell'elica di Lissone sabato 14 marzo.

La pièce, consigliata ai bambini dai tre anni in su, viene proposta nell'ambito di Spettacolare, la rassegna di teatro per ragazzi del Comune di Lissone.

Sinossi

"C'era una volta un Re che amava le piante grasse - scrivono dal teatro - una Regina che amava ascoltare la musica a pieno volume, dei servitori che lavoravano con i tappi nelle orecchie a causa della musica e i guanti per non pungersi con le spine delle piante grasse. E infine c'era la Pincipessina, tanto bella quanto capricciosa: era la campionessa mondiale, primatista straordinaria, inventrice suprema di eccezionali capricci! Al reame non c'era più pace, finché arrivò un istitutore, un tipo bizzarro che non si separava mai dal suo strano retino... Una storia di amicizia e di crescita, dove gli adulti mostrano le proprie fragilità e i bambini imparano da queste ad essere migliori".