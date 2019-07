Raccolta di frutta fai da te, al Frutteto del Parco si diventa "agricoltori per un giorno"

Mele e pere da raccogliere direttamente dall'albero e diventare "agricoltori per un giorno". Anche quest'anno Il Frutteto Del Parco propone l'iniziativa "Il Tempo delle Mele", una raccolta fai da te di frutta direttamente dai rami.

L'appuntamento è per fine estate, a partire dal 31 agosto, a Ceriano Laghetto, in via Laghetto 56. "Dopo una breve passeggiata nelle nostre coltivazioni troverete cassette e cestini per la raccolta, vi spiegheremo le varietà mature e insegneremo a raccogliere correttamente la frutta, affinchè si conservi più a lungo possibile" spiegano gli organizzatori che hanno già aperto le prenotazioni.

Chiunque vorrà improvvisarsi agricoltore e scegliere con le proprie mani i frutti da portare a tavola potrà presentarsi al frutteto nei seguenti orari: dal martedi al venerdi dalle 16 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.



Per info e prenotazioni Tel: 02-96463193 Cel: 392-0700638 oppure via Mail: info@frutteto.biz