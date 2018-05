Raduno degli Alpini a Villasanta

Millesettecento alpini si raduneranno a Villasanta domenica 17 giugno. Le penne nere e gli associati di tutta la Brianza faranno tappa nel comune brianzolo per il raduno sezionale dell’Associazione Nazionale Alpini di Monza, organizzato in collaborazione con il Comune.

L’evento è atteso con grande entusiasmo dal gruppo villasantese che giovedì 24 maggio ha presentato il programma alla stampa in aula consiliare alla presenza del sindaco Luca Ornago.

A fare gli onori di casa, il capogruppo locale Gabriele Ancri. “Due anni fa abbiamo presentato la nostra candidatura – ha detto - perché queste cose richiedono tempo. L’ok dalla sezione di Monza ci ha messi in moto. Il raduno sarà l’occasione anche per celebrare i 40 anni dalla sua fondazione”.

Il programma

Si parte il 2 giugno alle 21 con “Una storia senza tempo…gli alpini non cambiano mai”, spettacolo teatrale in villa Camperio a cura del Gruppo Alpini Arcore con la partecipazione del coro “Lo Chalet”. Sabato 16 giugno, alle 18 Santa Messa presso al chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia, accompagnata dal Coro Brugata Alpina Tridentina. Alle 19.15, apericena in villa Camperio; alle 21 spettacolo sempre in villa Camperio con la Fanfara Brigata Alpina Tridentina. Domenica 17, alle 9 ammassamento in piazza Europa presso la sede del gruppo locale; alle 10 alzabandiera; alle 10.15 partenza dello “sfilamento” per le vie cittadine accompagnato dalla fanfara e dal Corpo musicale Villasanta; alle 11 in piazza del Comune saluti delle autorità e passaggio della stecca al Gruppo Alpini di Nova Milanese con ripresa dello sfilamento fino a piazza Europa. Alle 12.30 è previsto l’ammaina-bandiera e subito dopo tutti a tavola per il pranzo alpino (prenotazioni entro l’8 giugno al numero 347.7341135). Il ricavato del pranzo darà devoluto all’Associazione benefica Lele Forever che opera nella lotta alla leucemia infantile con l’Ospedale S.Gerardo di Monza.