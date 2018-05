Rassegna corale

SABATO 5 MAGGIO alle 21 presso la Chiesa di S.Ambrogio in viale Edison a Seregno

SABATO 12 MAGGIO alle 21 presso Santuario Maria Ausiliatrice al Don Orione in Via Verdi 95 a Seregno

la Cappella musicale Santa Cecilia e il coro "Don Luigi Fari " di Seregno diretti dai maestri Giancarlo Buccino e Lorenzo Zandonella , accompagnati all'organo da Emilio Consonni proporranno "Omaggi a Maria" canti e brani organistici della tradizione mariana.

ingresso libero.