Il futuro arriva anche a Monza: McDonald’s San Fruttuoso riapre con tante novità

31 Agosto 2019– Grandi novità per lo storico ristorante McDonald’s di Monza San Fruttuoso in Viale Lombardia 175: dal 10 agosto 2019 ha riaperto al pubblico completamente rinnovato attraverso il modello Experience Of The Future (EOTF). Questo nuovo format introduce modifiche sostanziali pensate con l’obiettivo di offrire una migliore esperienza ai clienti sia nella preparazione e nella qualità dei prodotti sia nel servizio.

L’esperienza prende il via al momento dell’ordine, che avviene grazie a chioschi digitali che permettono di consultare l’intero menu, personalizzare i prodotti e pagare con carte, senza più file alle casse. Il cliente ordina e si accomoda. Al momento dell’invio dell’ordine il chiosco trasmette le informazioni direttamente alla cucina, dove parte la preparazione dei prodotti. Tutto viene quindi preparato al momento, con la garanzia di un prodotto più fresco e gustoso.

Terminato l’ordine non sarà più necessario attendere in fila il proprio vassoio: ci si può accomodare al proprio tavolo in attesa di essere serviti dal personale di sala. Un moderno sistema di rilevazione della posizione indicherà al cameriere il vostro tavolo.

Inoltre, il ristorante avrà uno spazio interno dedicato ai bambini, con 2 tavoli con giochi interattivi per intrattenerli durante tutta la loro permanenza. A disposizione di tutti, invece, Wi-Fi gratuito e tablet.

McCafé, il bar all’italiana di McDonald’s è da sempre punto di forza di questo ristorante. Aperto fin dalle prime ore del mattino, nasce per rispondere all’esigenza di trovare fuori casa un angolo di relax per la colazione o per una pausa grazie all’offerta di caffetteria e dolci proprio come al bar. Con la riapertura del ristorante, l’angolo McCafé, anch’esso rinnovato, sarà impreziosito da un comodo divano Chesterfield.

All’esterno sarà presente un’ampia terrazza con ombrelloni che offrirà 60 posti a sedere e un’area gioco dedicata ai bambini, la Play Land. Completa la gamma dei servizi il McDrive, rinnovato nella viabilità, aperto h24, tutti i giorni.

Oltre a questo, il ristorante è stato totalmente rinnovato negli arredi e nel layout, attraverso l’utilizzo di materiali come pietra e legno che, mescolati e disseminati nelle diverse aree del ristorante, garantiscono uno stile moderno e attuale.

Experience Of The Future rappresenta anche un’opportunità dal punto di vista della formazione e della creazione di nuovi posti di lavoro; la centralità dell’accoglienza e del servizio ai clienti ha reso infatti necessario focalizzarsi su nuove e diverse competenze.

L’ambiente di lavoro giovane ed informale, permette a giovani e studenti di trovare una opportunità lavorativa concreta adatta a chi vuole fare il primo passo nel mondo del lavoro. Andrea, il direttore, i manager e tutti i crew vi aspettano.