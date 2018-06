Rievocazione storica di Palazzo Arese Borromeo

Venerdì 6 Luglio il centro di Cesano Maderno si anima per la festa della Notte Bianca e a Palazzo Arese Borromeo, per l'occasione, arriva “Palazzo nel tempo”, la rievocazione storica in costume tenuta dall’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo.



I membri della famiglia Arese Borromeo e i suoi illustri ospiti vi accompagneranno in un viaggio alla scoperta delle sale della magnifica dimora seicentesca di Cesano Maderno.



Potete prenotare la vostra visita scrivendo a cultura@comune.cesano-maderno.mb.it oppure chiamando il numero 0362.513443, segnalando il turno a cui volete partecipare (21.00 o 21.30)