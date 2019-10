'Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco': lo spettacolo al Binario 7

'Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco' andrà in scena al Binario 7 il 19 e il 20 ottobre.

La trama

Nel 1574 Venezia è in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima: si tratta di un onore immenso per il Doge e per la città lagunare. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanchi dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare uno spettacolo in onore del principe. Non una storia qualunque, ma - addirittura - la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: quella di Romeo e Giulietta.

Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo e, soprattutto risolvere un problema: dove trovare la “Giulietta” giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico? Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile ruolo dell’illibata giovinetta. Si assiste così a una “prova aperta”, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

Shakespeare diventa materia viva in cui immergere le mani: per portare sul palco, attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie otelliane, i pregiudizi da Mercante, Tempeste e naufragi, in una danza tra vita e morte, coltelli e veleni.