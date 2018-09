Quindici concerti per rendere omaggio a Rossini nel 150esimo anno della morte

Monza e Rossini. Anche la città di Monza partecipa all’anno Rossiniano con una ricca programmazione di eventi, a partire dal mese di settembre fino a dicembre, volti a raccontare Rossini nei suoi poliedrici aspetti, coinvolgendo diverse associazioni culturali monzesi. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pesaro.

“Monza partecipa a pieno titolo alle celebrazioni rossiniane insieme a tante città italiane - spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo – Tra Gioachino Rossini e i monzesi vi è infatti un legame speciale, considerando che le sue opere furono molto apprezzate dal pubblico del nostro Teatro Sociale oltre ad essere le più rappresentate nel primo ventennio di vita del teatro stesso, dominando la scena senza rivali”.

In particolare “Il barbiere di Siviglia” fu l’opera rossiniana più vista a Monza Teatro Sociale, programmata fino al 1920: per oltre un secolo, dunque, questo spettacolo accese gli entusiasmi e le emozioni del pubblico monzese e non. Inoltre l’amicizia con il poeta Giovanni Rajberti, chirurgo all’ospedale San Gerardo, accrebbe il trait d’union tra Monza e il Maestro.



Le associazioni culturali coinvolte: sono impegnate nell’organizzazione della rassegna monzese: Associazione Mnemosyne, Amici dei Musei, Associazione Mazziniana Italiana, Casa della Poesia, Italia Nostra, Centro Documentazione Residenze Reali, Università Popolare Monzese, Pro Monza, Centro Studi Liberi nell’Agorà, Accademia Italiana della Cucina, Amici della Musica, Sporting Club, Corale Monzese, Soffio di Artemisia.

Tutti gli appuntamenti

Domenica 9 settembre ore 17 - Sala Maddalena.

“Monza Rossiniana - Gioachino Rossini legato a Monza da musica e amicizia” recital con arie musicali tratte dalle opere rappresentate al Teatro Sociale di Monza. A cura di Associazione Mnemosyne, in collaborazione con Amici dei Musei. Ingresso gratuito.



Sabato 15 settembre ore 16,30 - Giardini di Villa Reale

“Passeggiata Rossiniana”passeggiata musicale - poetica alla scoperta delle opere di Rossini e delle poesie dei suoi contemporanei europei (Baudelaire, Byron, De Espronceda, Foscolo, Schiller, Puskin),

A cura di Casa della Poesia. Ingresso gratuito



Domenica 16 settembre - Museo del Teatro alla Scala

Visita guidata alla mostra dedicata a Rossini al Museo del Teatro alla Scala. A cura di Pro Monza. A pagamento.



Domenica 23 settembre ore 18, 30 - La cantina della Monaca

“Aperitivo rossiniano” aperitivo con bevande e pietanze, seguendo le ricette più amate da Rossini, La cantina della Monaca

A cura di Associazione Mnemosyne. Ingresso a pagamento.



Sabato 29 settembre ore 17 - Primo Piano Nobile, Villa Reale

“Le feste in Villa Reale ai tempi di Eugenio de Beauharnais con le musiche di Rossini”. Conferenza al Primo Piano Nobile Villa Reale.

A cura di Centro Documentazione Residenze Reali. Ingresso gratuito.



Venerdì 12 ottobre ore 21 - Sala Maddalena

“Rossini e il Risorgimento” conferenza con esecuzione di brani musicali, Sala Maddalena. A cura di Associazione Mazziniana Italiana. Ingresso gratuito.



Giovedì 25 ottobre ore 21 - Teatro Binario 7.

“Tutto Rossini! in parole e musica” spettacolo teatrale e musicale, Teatro Binario 7. A cura di Università Popolare Monzese. Ingresso libero.



Venerdì 26 ottobre – Duomo di Monza

“Stabat Mater”, concerto per soli, coro e orchestra.

A cura di Corale Monzese. Ingresso libero.



Domenica 28 ottobre ore 16,30 - Musei Civici

“Metafore rossiniane” azione scenica con arie tratte da “Armida” e brani di letterati che si sono ispirati ai temi rossiniani, Sala del’900 – Musei Civici. Ingresso libero.



Sabato 17 novembre ore 10, 30 - Biblioteca dei ragazzi

“La gazza ladra” narrata con la valigia dei racconti, il Kamishibai“ laboratorio artistico per bambini dai 5 agli 11 anni. Biblioteca dei ragazzi, Sistema Bibliotecario Urbano.

A cura di Associazione Mnemosyne, in collaborazione con Il soffio di Artemisia. Ingresso libero.



Lunedì 19 novembre ore 10 per le scuole ore 21 per la cittadinanza - Teatro Binario 7.

“Il Barbiere di Siviglia” riduzione dell’opera rossiniana proposto alla mattina per le scuole e alla sera per la cittadinanza. Teatro Binario 7.

A cura di Associazione Mnemosyne. Ingresso a pagamento.



Sabato 24 novembre ore 16,30 - Sala Maddalena

“Gioachino Rossini e la cultura artistica del XIX secolo” conferenza, Sala Maddalena. A cura di Italia Nostra. Ingresso libero.



Venerdì 30 novembre ore 20 - Salone delle Feste Sporting Club Monza

“A cena con Rossini” cena in tre atti con arie d’opera, letture sceniche e prelibatezze enogastronomiche. Salone delle Feste Sporting Club Monza

A cura di Accademia della Cucina delegazione di Monza e Brianza, in collaborazione con Associazione Mnemosyne. Ingresso a pagamento.



Domenica 2 dicembre ore 16,30 - Cappella Reale, Villa Reale

“Rossini sacro” concerto di arie tratte dalla Petite Messe solennelle, inframmezzate dalla lettura degli “Inni sacri” di Alessandro Manzoni. Cappella Reale, Villa Reale. A cura di Casa della Poesia. Ingresso libero.



Venerdì 21 dicembre ore 21 - Teatro Binario 7

“Crescendo rossiniano” spettacolo teatrale e musicale incentrato sulla vita di Gioachino Rossini. Teatro Binario 7. A cura di Centro Studi Liberi nell’Agorà. Ingresso libero per le scuole.