Sagra degli arrosticini abruzzesi a Seveso

Dopo il grande successo dell'edizione 2018, i sapori della cucina Abruzzese fanno tappa a Seveso, con la seconda edizione della Sagra degli arrosticini abruzzesi e dintorni, da Giovedì 04 Luglio a lunedì 08 Luglio, presso il polifunzionale in via Redipuglia a Seveso.



La manifestazione, organizzata dai volontari della Croce Bianca Milano sezione Seveso, prevede 5 serata a tema Arrosticini, musica dal vivo e un gran finale con la partecipazione straordinaria di Raul Cremona nella serata, ad ingresso gratuito, di lunedì 08 Luglio.



Obiettivo della festa: raccogliere i fondi per finanziare l'acquisto di una ambulanza per la Croce Bianca di Seveso.



Presenti oltre 1000 posti al coperto, un ampio parcheggio e, per la gioia dei più piccoli, i gonfiabili, con un'area dedicata.



La cucina sarà aperta dalle ore 19:00.



L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia.



Maggiori informazioni sulla pagina Facebook Sagra degli Arrosticini Abruzzesi

e il sito internet www.sagradegliarrosticiniabruzzesi.it

Prenotazione al numero 339 2694370