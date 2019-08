Sagra di Santa Giustina e Palio dei Carri Biblici Fiorati

Bellusco in festa per la 51esima edizione della Sagra del Paese e del Palio di Santa Giustina che porta a sfilare per le vie del comune brianzolo i famosi Carri Biblici Fiorati. Il tradizionale appuntamento è in programma la seconda domenica di settembre e si svolge in onore di Santa Giustina.

Un intero weekend di eventi, sfilate, cucina e divertimento che entra nel vivo sabato 7 e domenica 8 settembre. "Questa manifestazione che risale al 1955 ha il suo momento culminante nella sfilata dei carri allegorici ispirati a temi biblici. Nata per iniziativa di un gruppo di giovani parrocchiani, è espressione di un generoso impegno collettivo. I carri allegorici vengono allestiti dai rioni Bergamo, Dante e Camuzzago, Castello, Garibaldi e S. Martino, Cantone e S. Nazzaro. I primi carri erano semplici, trainati da cavalli o da coppie di buoi; ora sono diventati spettacolari, con la ricerca di effetti particolari e sono rimorchiati da trattori".

La sfilata dei carri si svolge il Sabato sera alle ore 21 e la Domenica alle ore 16 e alle ore 21. Nel corteo serale i carri sono illuminati creando effetti suggestivi e caratteristici. La sfilata dei carri è preceduta dal carro di Santa Giustina e dai gonfaloni di ogni rione e si snoda in corteo attraverso le vie principali del paese. Una apposita giuria, nominata annualmente, sceglie il carro migliore e consegna il Palio di Santa Giustina al rione vincente.

Qui il programma completo della Sagra e del Palio.