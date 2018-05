Mozzarella di Bufala e tante specialità a base di formaggi e carne. Torna per la quarta edizione in Lombardia la rinomata Sagra della Bufala.

La manifestazione prende il via a partire da venerdì 25 maggio a Cologno al Serio, nella Bergamasca. L’evento, all’insegna delle specialità gastronomiche di bufala, è organizzato da Quattro Portoni Caseificio e Chiosco Cafè e proseguirà per tutto l'ultimo weekend di maggio e il fine settimana dall’1 al 3 giugno, all’interno dell’azienda agricola Quattro Portoni in via Crema 69, c.na Rasega.

Tra le specialità la grigliata di carne di bufalo e ancora fiorentine, costate, tagliata e gli speciali hamburger accompagnati dai formaggi e dalla Torta della Sagra. Ogni sera musica dal vivo e intrattenimento.

La cucina sarà aperta tutte le sere dalle ore 19.00 e nei giorni festivi anche a pranzo dalle ore 12.00. L’area ristoro sarà coperta da ampia e confortevole tensostruttura.